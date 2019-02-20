أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام المباريات التى ستقام اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 23 لدورى القسم الأول، على النحو التالى:

سموحة والمقاولون العرب: محمد عادل ويعاونه عبد الفتاح عريشة وشريف عبد المنعم، وحسين إسماعيل حكماً رابعاً، وكل من محمود ناجى وسيد عبد الله حكماً خامساً.

طلائع الجيش والزمالك: محمد معروف ويعاونه أحمد حسام وأحمد نوفل، ومحمود رشدى حكماً رابعاً، وكل من طارق سامى وأسامة إسماعيل حكماً خامساً.

الأهلى والداخلية: محمود البنا ويعاونه تحسين أبو السادات وأحمد توفيق، وجلال أحمد حكماً رابعاً، وكل من سعيد حمزة ومحمد عبد العزيز حكماً خامساً.

كانت هذه تفاصيل خبر البنا حكمًا لمباراة الأهلى والداخلية ومعروف للطلائع والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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