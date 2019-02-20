الأهلي يستعد لانتزاع المركز الثاني في مواجهة الداخلية

يحل فريق الداخلية ضيفا على النادي الأهلي في الثامنة مساء اليوم الأربعاء بإستاد بتروسبورت في إطار الإسبوع الثالث والعشرين من عمر منافسات الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي المباراة وهو يستعد للانقضاض على المركز الثاني مستغلًا تعثر منافسه بيراميدز وهزيمته على يد فريق الجونة بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي أقيمت أمس بالجولة ذاتها.

ويسعى الأهلي الي حصد نقاط المباراة الثلاثة ليستمر في الضغط على منافسيه بيراميدز والزمالك، والتمسك بفرصه في حصد لقب الدوري الواحد وأربعون في تاريخه.

وعلى الجانب الأخر يدخل الداخلية المباراة بقيادة علاء عبدالعال وهو طامح في ان يحقق المفاجأة ويفوز على المارد الأحمر وذلك حتى يخرج من دوامه الهبوط بالدوري الممتاز.

ويأتي الداخلية من تعادل مع فريق الجونة بهدفين لكل منهما،بينما يأتي الأهلي من فوز بهدف دون رد على الإنتاج الحربي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 42 نقطة،بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني بيراميدز،بينما يأتي الداخلية بالمركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

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