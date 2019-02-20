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شكرا لقرائتكم صحافة إيطاليا تتحدث عن جولة العُقم في دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أبرزت الصحافة الإيطالية الصادرة اليوم، الاربعاء، غياب الاهداف عن مباراتي الثلاثاء فى ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا، مشيرة إلى أن ماكينة التهديف توقفت لدى هدافين القارة العجوز وأبرزهم النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.
وتعادل ليفربول الإنجليزي مع بايرن ميونخ الألماني، وليون الفرنسي مع برشلونة الإسباني بدون أهداف في المباريات التي أقيمت بملعبي "أنفيلد"، وبارك أولمبيك ليون".
وكتبت صحيفة "توتو سبورت"، "محمد صلاح وليفاندوفسكي وميسي باللون الأبيض.. ليلة في دوري الأبطال بدون أهداف"، بينما عنونت صحيفة "توتو سبورت"، "ليونيل ميسي ومحمد صلاح.. ليلة بدون مجد بعد غياب الثنائي عن التهديف".
وتقام مباراتي الإياب يوم 13 مارس القادم بملعبي "أليانز أرينا" معقل بايرن ميونخ، و"كامب نو" معقل برشلونة.
صحف ايطالبا
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