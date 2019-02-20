شكرا لقرائتكم الاهلي يستعيد محمود وحيد وإنتهاء برنامج السباحة لمحمد نجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

إنتظم محمود وحيد، لاعب الأهلي في تدريبات الفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة حيث شارك اللاعب في تدريبات مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الداخلية المقرر لها الثامنة من مساء اليوم،الأربعاء،بإستاد بتروسبورت في الدوري الممتاز.

وكان وحيد قد اكتفى بأداء جلسة في «الجيم» أمس بسبب تعرضه لنزلة برد، أبعدته عن المران الجماعي وخرج اللاعب من قائمة الفريق التي تخوض مباراة الداخلية بسبب نزلة البرد.

من ناحية أخرى ، بدأ محمد نجيب مدافع الفريق تدريبات الجري حول الملعب، في إطار برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة في الركبة بعدما خاض تدريبات تأهيلية مائية في حمام السباحة تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالجهاز الفني في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.