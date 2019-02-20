شكرا لقرائتكم صحيفة سويدية: قطر تعتمد "الرشاوى" للتغطية على فضائحها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت صحيفة "داجينس نيهتر" السويدية الممارسات التي تقوم بها قطر لتحسين صورتها بعد الفضائح التي تلاحقها من قبل الصحافة ومنظمات المجتمع الدولي، حيث تعتمد اللجنة المنظمة لمونديال 2022 على الرشاوى من أجل شراء كل شيء يقلل من عملية الانتقادات الواسعة التي تحيط بكأس العالم.

ونشر الكاتب يوهان كرونمان في الصحيفة السويدية مقالا تطرق خلاله إلى الممارسات السيئة والخبيثة التي تتعامل بها قطر مع ملف المونديال مستغلة وجود مسؤولين فاسدين في عالم كرة القدم.

ملاعب مونديال 2022

وذكر الكاتب في مقاله: تقوم اللجنة المنظمة لمونديال قطر 2022 بشراء كل شيء وكل شخص، من أجل السعي لتحسين صورة قطر التي فازت بالمونديال بطريقة مريبة، في إشارة إلى الاتهامات والفضائح المتتالية التي تحيط بالملف القطري.

ويأتي ذلك بعدما ألمح جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في تصريحات إعلامية، إلى أن قطر غير قادرة على استضافة كأس العالم 2022، وأنها لا تمتلك الإمكانات التي تمكنها من استضافة 48 منتخباً في النسخة المقبلة من المونديال.

العمل خلال تشييد ملاعب كأس العالم 2022

ويجدد إنفانتينو تصريحاته من وقت إلى آخر، بعدما أكد مطلع يناير الماضي أن "فيفا" يدرس مدى إمكانية توسيع كأس العالم 2022 في قطر لتشمل 48 منتخباً بدلاً من 32، كما ذكر في ديسمبر الماضي أن معظم الاتحادات الوطنية تؤيد توسيع البطولة، وأنه من المتوقع اتخاذ قرار بحلول مارس قبل إجراء قرعة التصفيات.

وشدد الكاتب السويدي على أن المنظمين في قطر يعملون على تحقيق عدة نجاحات سياسية لدولتهم عبر استضافة كأس العالم، وأضاف: تلقت قطر عاصفة من الانتقادات بسبب الظروف الصعبة التي يعاني منها العمال القائمين على أمر تشييد الملاعب، والذين يعيشون وسط بيئة مأساوية وظروف تشبه "العبودية".. وبطبيعة الحال فإن اللجنة المنظمة للمونديال القطري ستشتري كل شيء من أجل تحسين صورتهم السيئة.

وسبق وحذّرت منظّمة العفو الدولية أكثر من مرة، من أنّ قطر تُخاطر بمخالفة الوعود التي قطعتها على نفسها من أجل التصدّي لعملية الاستغلال العمّالي الواسع النطاق لآلاف العمّال الأجانب، وقالت إنّ العديد من العمّال لا يزالون عالقين في ظروف قاسية.

وسلطت صحيفة "الغارديان" البريطانية الضوء أيضا، في وقت سابق، وكشفت أن العاملين في ملاعب مونديال قطر، يحصلون على أجر زهيد، ويعيشون في بيئة مأساوية، ويتواجدون في مخيمات سكنية غير صحية ووسط مكب للنفايات، بالإضافة إلى عدم منح الأجور الشهرية للعديد منهم بجانب معاناتهم من الجوع.

كما رفض غالبية البريطانيين إقامة مونديال 2022 في قطر، على خلفية تورط ملف الدوحة في قضايا فساد إلى جانب العديد من الانتهاكات، وذلك في استطلاع نشرته مؤسسة "إبسوس" المتخصصة، حيث ذكر الاستطلاع أن نسبة 51% من المشاركين رفضوا بشكل قاطع أن تحتضن قطر النسخة المقبلة من المونديال.