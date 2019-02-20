شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس لـ"سوبر كورة": عايز تعرف اللاعب المصرى خليه "يقلع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر مصطفى يونس نجم الأهلى والمنتخب المصرى الأسبق مفاجآت مُثيرة خلال حواره الشامل مع "سوبر كورة"، حيث تحدث عن امتلاك رمضان صبحى ميزة عن محمد صلاح وموهبة بيبو وغيرها من التفاصيل والأسرار الكاملة. لمزيداً من التفاصيل اضغط هنا..

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