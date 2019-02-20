شكرا لقرائتكم خبر عن السويسرى أم البلجيكى.. من يفوز فى موقعة السويس الزمالك أم الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات الخامسة والنصف من مساء اليوم يلتقى فريق الزمالك مع نظيره طلائع الجيش، فى إطار الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدورى، باستاد السويس.

وترفع هذه المباراة شعار "للخواجات فقط"، حيث إن الزمالك يقوده فنيا السويسرى جروس، بينما يقود الجيش البلجيكى لوك إيميل، حيث إنها تتم إدارتها فنيا بخبرة أجنبية.

لكن من سيحقق الفوز فى لقاء اليوم الزمالك أمام طلائع الجيش، هذا ما سيكشفه اللقاء وفقا لأرقام كل من المدربان مع الفريق الأبيض أو نظيره العسكرى.

بالنسبة للمدير الفنى للزمالك مارتن جروس ، فقد خاض الفريق خلال 20 مباراة بالمسابقة المحلية ، حقق الفوز خلال 16 مباراة ، و لم يخسر سوى من النجوم بهدف ، و تعادل مع بيراميدز 3/3 ، سموحة 1/1 ، وبتروجت 0/0

وفيما يخص لوك أيميل فقاد الجيش خلال 7 مباريات حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مثلها، وخسر فى 3 لقاءات، وجاء الفوز أمام المقاصة والنجوم، بينما خسر من بيراميدز والمقاولون وإنبى، أما التعادل فجاء أمام سموحة والاتحاد.