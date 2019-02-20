في واقعة غريبة...نادي إيطالي يخسر 20- صفر بعد بدء مباراة بسبعة لاعبين

ترجمة: محمد بشاري

ذكر موقع فرونس افو الفرنسي أن نادي كونيو فاز على نادي برو بياتشينزا بنتيجة 20- صفر في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي في واقعة غريبة بالملاعب.

وأضاف الموقع أن برو بياتشينزا بدأ المباراة بسبعة لاعبين فقط في الملعب بسبب مشاكل مالية جسيمة حيث أنه لا يستطيع دفع رواتب لاعبيه وموظفيه الذين قاموا بإضراب لعدة أسابيع.

وأشار الموقع إلى أن مسئولي النادي قدموا خلال المباراة فريقا يتكون من ثمانية مراهقين ،جميعهم من مواليد الفترة بين عامي 2000 و2002 ، كما أن واحدا منهم تم تعيينه رسميا كمدرب للنادي خلال هذه المباراة.