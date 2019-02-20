مران الغائبين عن مباراة الداخلية.. تأهيل جمال وعاشور.. وحيد ينتظم.. ونجيب يبدأ الجري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

خاضت مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الأهلي أمام الداخلية مرانا قويا صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وشهد المران مشاركة محمود وحيد وأحمد علاء ووليد أزارو وباسم علي ورامي ربيعة وأحمد فتحي وعربي بدر ومحمد شريف وصالح جمعة وإسلام محارب.

وأدى عمرو جمال مهاجم الفريق برنامجا تأهيليا بدنيا مكثفا للتعافي من الإصابة التي تعرض لها بتمزق في العضلة الضامة.

ويخضع اللاعب لفحوصات مستمرة لقياس درجة تعافيه من الإصابة لتحديد موعد عودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.

كما بدأ محمد نجيب مدافع الفريق تدريبات الجري حول الملعب، في إطار برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة في الركبة.

وكان محمد نجيب قد خاض تدريبات تأهيلية مائية في حمام السباحة تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالجهاز الفني في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

واستكمل الثنائي وليد سليمان وحسام عاشور، لاعبي الفريق برنامجهما العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة حيث يعاني الأول من إصابة في الركبة في حين يعاني حسام عاشور من الإصابة في منشأ العضلة الأمامية.

على الجانب الآخر انتظم محمود وحيد، لاعب الفريق في تدريبات الفريق ، وشارك في التدريبات بعدما اكتفى بأداء جلسة في الجيم بعد تعرضه لنزلة برد، ليخرج من قائمة الفريق التي تخوض مباراة الداخلية مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.