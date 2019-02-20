بيدرو يكشف عن الحل السحري لأزمة تشيلسي

قال جناح تشيلسي، بيدرو رودريغيز، إن الموسم أصبح على المحك بعد الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الإثنين الماضي، ودعا زملاءه إلى الهدوء واستعادة أفضل مستوياتهم في المباراتين المقبلتين لتغيير حظوظ الفريق.

وخسر حامل لقب كأس الاتحاد بهدفين دون رد أمام مانشستر يونايتد في الدور الخامس لتزيد الضغوط على المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري.

وأضاف اللاعب الإسباني إنه “لا يوجد وقت للبكاء على اللبن المسكوب، إذ تنتظر تشيلسي مواجهة مهمة في الدوري الأوروبي أمام مالمو وبعدها نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي”.

وقال بيدرو في تصريحات نقلها موقع تشيلسي الإلكتروني: “أهم شيء الآن هو الاحتفاظ بالهدوء والتدرب بكل قوة واستعادة أفضل المستويات وعكس ذلك سيصبح الفريق في ورطة.. تنتظرنا مباراة مهمة في الدوري الأوروبي وكذلك نهائي كأس الرابطة أمام سيتي”.

ويتفوق تشيلسي على مالمو 2-1 من مباراة ذهاب دور 32 للدوري الأوروبي، ويستضيف الفريق السويدي غداً الخميس إياباً.