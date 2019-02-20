مدرب بايرن ميونخ: حققنا هدفنا في آنفيلد

أبدى المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، نيكو كوفاتش، رضاه إزاء أداء لاعبيه خلال المباراة التي انتهت بتعادل الفريق سلبياً مع مضيفه ليفربول، في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال كوفاتش: “قدمنا عملاً جيداً حقاً في الجوانب التكتيكية والبدنية والفنية، وكل اللاعبين أدوا ما عليهم.. لم تكن الأمور سهلة هنا لكننا حققنا هدفنا من المباراة، وكل اللاعبين تعاونوا مع بعضهم البعض، وإذا حافظ الجميع على التركيز، سنجني ثمار ذلك”.

ومن جانبه، قال مانويل نوير حارس مرمى بايرن: “كنا نعرف ما ينتظرنا هنا بالطبع، ليفربول لديه عناصر سريعة في الهجوم، ونجحنا في التعاون بشكل جيد واستعرضنا تماسكنا، كنا نرغب في تحقيق نتيجة جيدة، ومن المؤسف أن ليفربول حافظ أيضا على نظافة شباكه”.

وأضاف الجارس: “دائماً يكون تسجيل هدف خارج الأرض أمر جيد، ولكن ربما تأثرنا شيئاً ما في الهجوم بسبب الانشغال الزائد في الدفاع، ووضعنا ليس سيئاً”.