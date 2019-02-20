بيكيه يهاجم لاعبي الغريم ريال مدريد

انتقد مدافع برشلونة جيرارد بيكيه شكاوى ريال مدريد ضد التحكيم في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة الذي توج به البلاوجرانا على حساب الملكي، وأكد أن الريال “عادة” ما يفعل ذلك.
وقال بيكيه “شكاوى ريال مدريد ضد التحكيم؟ إنها موجودة في كرة السلة وفي كرة القدم…ثم يذهبون لواندا متروبوليتانو (معقل أتلتيكو مدريد) ويحدث ما يحدث وبعدها يسكتون قليلا”.
وأضاف عقب تعادل فريقه أمام ليون الفرنسي (0-0) في ذهاب دور الـ16 بدور الأبطال الأوروبي “إنهم يفعلون ذلك كثيرا، لحسن الحظ أنه ليس لديهم رياضات أخرى لأنهم كانوا ليشتكون أيضا من التحكيم في كرة اليد والهوكي…”.
وتأتي تصريحات بيكيه عقب انتقادات ريال مدريد لقرارات التحكيم في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة الذي فاز به برسا لاسا (فريق برشلونة للسلة) بنتيجة 94-93 عقب لعبة أخيرة مثيرة للجدل.
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