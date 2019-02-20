جماهير بايرن وليفربول تحتج على أسعار التذاكر

احتجت جماهير بايرن ميونخ على أسعار التذاكر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عن طريق رفع لافتات خلال ذهاب دور الـ16، في ضيافة ليفربول أمس الثلاثاء، كما حظيت بدعم من مشجعي “الريدز” في آنفيلد أيضاً.
وفي وقت سابق هذا الشهر وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالإجماع على الإبقاء على سعر التذكرة البالغ 30 جنيهاً إسترلينياً (39.17 دولار)، كحد أقصى لمشجعي الفريق الزائر في المواسم الثلاثة المقبلة، لكن هذا لا ينطبق على مباريات دوري الأبطال.
ورفعت جماهير بايرن لافتة تقول: “لا يوجد حدود للجشع”، وأظهرت جماهير ليفربول دعمها، كما طالب مشجعون بأن يكون سعر التذكرة 20 جنيهاً إسترلينياً كحد أقصى بدلاً من 48 جنيهاً إسترلينياً في أوروبا.
وفي 2015 احتجت جماهير بايرن على أسعار التذاكر في مواجهة آرسنال بدوري الأبطال، ونالت حينها الدعم أيضاً من مشجعي الفريق الإنجليزي في إستاد الإمارات.
وانتهت مباراة الذهاب في آنفيلد دون أهداف، وسيستضيف بايرن مباراة الإياب في ميونخ في 13 مارس (آذار) المقبل.
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