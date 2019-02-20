اتحاد الكرة يتسلم 72 تفويضًا من الأندية لحضور العمومية

هاني أبوريدة كتب - كريم عبد المحسن: تلقى اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، 72 تفويضًا من أندية الجمعية العمومية لحضور الاجتماع المقرر له السبت المقبل. الاجتماع المقرر له السبت المقبل. يناقش اتحاد الكرة مع الأندية في الاجتماع بعض تعديلات اللائحة، أبرزها إلغاء بند ال8 سنوات وأن يكون اختيار النائب بالانتخاب.

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