الزمالك يحفز لاعبيه بالمكافآت المتأخرة للفوز على الطلائع

الزمالك

كتب - مصطفى جويلي

تلقى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وعدًا من مسئولي القلعة البيضاء بصرف مكافآت الفوز المتأخرة في حالة الفوز على طلائع الجيش.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء مع طلائع الجيش على ملعب الجيش الثالث ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويرغب مجلس إدارة الزمالك في تحفيز اللاعبين من أجل الفوز على الفريق العسكري ومواصلة تحقيق الانتصارات التي يحققها الفريق مؤخرًا في الدوري.

ويدخل لاعبو الزمالك بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الذي حققه الفريق مؤخرًا على إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت

بالجولة الـ٢٢ بالدوري، ولذلك طالب رئيس الزمالك خلال جلسته بالأمس مع اللاعبين بضرورة مواصلة الانتصارات التي يحققها الفريق مؤخرًا بالدوري.

وفاز الزمالك على الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف، الفوز رفع رصيد الزمالك إلى ٥١ نقطة يحتل بها صدارة الدوري.

ويغيب عن الفريق كل من مصطفى فتحي ومحمود علاء وحازم إمام للإصابة ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولي وعمر صلاح ومحمد عنتر لأسباب فنية.