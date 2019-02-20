التشكيل المتوقع للزمالك أمام طلائع الجيش

خالد بوطيب

كتب - مصطفى جويلي

استقر جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة طلائع الجيش، المقرر لها مساء اليوم الأربعاء على

ملعب الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون

من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، حمدي النقاز، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: خالد بوطيب.