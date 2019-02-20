يتوجه مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، إلى ستاد الجيش الثالث لحضور مباراة الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش من أجل مساندة اللاعبين وتدعيمهم.
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، مع طلائع الجيش على ملعب الجيش الثالثضمن منافسات بطولة الدوري.
ويدخل لاعبو الزمالك بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الذي حققه الفريق مؤخرًا على إنبي بهدفين، مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت بالجولة الـ٢٢ بالدوري، ولذلك طالب رئيس
وفاز الزمالك على الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف، الفوز رفع رصيد الزمالك إلى ٥١ نقطة يحتل بها صدارة الدوري.
ويغيب عن الفريق كل من مصطفى فتحي، ومحمود علاء، وحازم إمام للإصابة، ومحمد إبراهيم، وأحمد مدبولي، وعمر صلاح، ومحمد عنتر لأسباب فنية.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الزمالك يساند لاعبيه أمام الطلائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.