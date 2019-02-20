مجلس الزمالك يساند لاعبيه أمام الطلائع

كتب - مصطفى جويلي

يتوجه مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، إلى ستاد الجيش الثالث لحضور مباراة الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش من أجل مساندة اللاعبين وتدعيمهم.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، مع طلائع الجيش على ملعب الجيش الثالث

ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويدخل لاعبو الزمالك بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الذي حققه الفريق مؤخرًا على إنبي بهدفين، مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت بالجولة الـ٢٢ بالدوري، ولذلك طالب رئيس

الزمالك خلال جلسته، أمس الثلاثاء، مع اللاعبين بضرورة مواصلة الانتصارات التي يحققها الفريق مؤخرًا بالدوري.

وفاز الزمالك على الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف، الفوز رفع رصيد الزمالك إلى ٥١ نقطة يحتل بها صدارة الدوري.

ويغيب عن الفريق كل من مصطفى فتحي، ومحمود علاء، وحازم إمام للإصابة، ومحمد إبراهيم، وأحمد مدبولي، وعمر صلاح، ومحمد عنتر لأسباب فنية.