منتخب ناشئي اليد يفوز على إيطاليا ببطولة البحر المتوسط

حقق المنتخب الوطني لكرة اليد مواليد 2002، الفوز على نظيره الإيطالي بنتيجة (17-14)، في إطار مباريات الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات الدور الأول ببطولة البحر المتوسط، المقامة حاليا في بورسعيد وتستمر حتى يوم 24 فبراير الجاري.
وكان المنتخب حقق الفوز في الجولة الأولى على نظيره التركي بنتيجة (27-13)، وفي الجولة الثانية على المغرب بنتيجة (22-15)، وفي الجولة الثالثة على المنتخب الإماراتي بنتيجة (26-15)، وذلك قبل أن يخسر في الجولة الرابعة
بهذه النتيجة يحتل منتخبنا الوطني المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية، فيما يحتل المنتخب الفرنسي صدارة الترتيب.
وكانت القرعة أسفرت عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى بجانب منتخبات تركيا والمغرب والإمارات وإيطاليا وفرنسا.
فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات تونس والسعودية ومونتينجرو والجزائر وليبيا ورومانيا.
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