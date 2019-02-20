تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الداخلية

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استقر الأروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة، اليوم الأربعاء، أمام الداخلية بالجولة الثالثةوالعشرين لبطولة الدوري العام لكرة القدم التي من المقرر أن تقام في الثامنة مساء اليوم على ستاد
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريق كالآتي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، سعد سمير، أيمن أشرف، علي معلول.
خط الوسط: هشام محمد عمرو السولية، حسين الشحات، جيرالدو.
خط الهجوم: ناصر ماهر، جونيور آجايي.
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