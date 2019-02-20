حكام مباريات الدورى.. اليوم

الحكم محمود البنا

كتب - كريم عبد المحسن:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام المباريات التي ستقام، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 23 لدوري القسم الأول، على النحو التالي:

سموحة والمقاولون العرب: محمد عادل ويعاونه عبد

الفتاح عريشة وشريف عبد المنعم، وحسين إسماعيل حكمًا رابعًا، وكل من محمود ناجي وسيد عبد الله حكمًا خامسًا.

طلائع الجيش والزمالك: محمد معروف

يعاونه أحمد حسام وأحمد نوفل، ومحمود رشدي حكمًا رابعًا، وكل من طارق سامي وأسامة إسماعيل حكمًا خامسًا.

الأهلي والداخلية: محمود البنا ويعاونه تحسين أبو السادات وأحمد توفيق، وجلال أحمد حكمًا رابعًا، وكل من سعيد حمزة ومحمد عبد العزيز حكمًا خامسًا.