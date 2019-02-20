تعرف على مواعيد مباريات.. اليوم

شالكه مع مانشستر سيتي تقام، اليوم الأربعاء، مباريات بالدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وتستعرض "بوابة الوفد" لقرائها مواعيد اللقاءات كالتالى: الدوري الممتاز سموحة مع المقاولون العرب 3:00 مساء. طلائع الجيش مع الزمالك 5:30 مساء. الأهلي مع الداخلية 8:00 مساء. دوري أبطال أوروبا شالكه مع مانشستر سيتي 10:00 مساء. أتلتيكو مدريد مع يوفنتوس 10:00 مساء. الدوري الأوروبي إشبيلية مع لاتسيو 7:00 مساء. الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان مع مونبلييه 10:00 مساء.

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