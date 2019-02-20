اونلاين | كورة ستار لايف - On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك والطلائع بث مباشر اليوم HD - يوتيوب أونلاين جودة عالية

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كورة ستار لايف - On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك والطلائع بث مباشر اليوم HD - يوتيوب أونلاين جودة عالية

مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر يلا شوت الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر تقام مباراة الأسبوع الثالث والعشرون في الدورى المصرى يوم الأربعاء 20/2/2019، الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر جو فو كورة ويستضيف فريق طلائع الجيش منافسة الزمالك على ملعب الجيش بالسويس، ويأمل الطلائع في حصد المباراة لصالحه والتقدم في الترتيب، بينما الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر جو فو كرة يطمح الزمالك في خطف الفوز والتحليق بالقمة منفردا.

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يستعد نادي الزمالك لخوض مباراة قوية ضد طلائع الجيش مساء اليوم الأربعاء 20/2/2019 في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وستنطلق ضربة بداية مباراة طلائع الجيش مع الزمالك على ملعب الجيش اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

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وستكون مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري المصري مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناتي أون سبورت HD والنيل الرياضية.

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ويحتل نادي الزمالك حالياً المركز الأول في جدول الدوري برصيد 51 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 3 وخسر لقاء وحيد وسجل نجومه 46 هدفًا وتلقت شباكهم 16 هدفا.

بينما يحتل نادي طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 7 وخسر 9 وسجل نجومه 26 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الزمالك مع طلائع الجيش في الدوري المصري عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.

كورة ستار لايف - On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك والطلائع بث مباشر اليوم HD - يوتيوب أونلاين جودة عالية