اونلاين | Zamalek Today مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم الاربعاء 20-2-2019

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Zamalek Today مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم الاربعاء 20-2-2019

يستعد نادي الزمالك لخوض مباراة قوية ضد طلائع الجيش مساء اليوم الأربعاء 20/2/2019 في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

Zamalek Today مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم الاربعاء 20-2-2019

وستنطلق ضربة بداية مباراة طلائع الجيش مع الزمالك على ملعب الجيش اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

Zamalek Today مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم الاربعاء 20-2-2019

وستكون مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري المصري مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناتي أون سبورت HD والنيل الرياضية.

Zamalek Today مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم الاربعاء 20-2-2019

ويحتل نادي الزمالك حالياً المركز الأول في جدول الدوري برصيد 51 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 3 وخسر لقاء وحيد وسجل نجومه 46 هدفًا وتلقت شباكهم 16 هدفا.

Zamalek Today مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم الاربعاء 20-2-2019

بينما يحتل نادي طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 7 وخسر 9 وسجل نجومه 26 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا.

Zamalek Today مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم الاربعاء 20-2-2019

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الزمالك مع طلائع الجيش في الدوري المصري عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.

Zamalek Today مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم الاربعاء 20-2-2019

مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر يلا شوت الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر تقام مباراة الأسبوع الثالث والعشرون في الدورى المصرى يوم الأربعاء 20/2/2019، الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر جو فو كورة ويستضيف فريق طلائع الجيش منافسة الزمالك على ملعب الجيش بالسويس، ويأمل الطلائع في حصد المباراة لصالحه والتقدم في الترتيب، بينما الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر جو فو كرة يطمح الزمالك في خطف الفوز والتحليق بالقمة منفردا.

Zamalek Today مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم الاربعاء 20-2-2019