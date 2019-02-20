اونلاين | الاهلي ضد الداخلية | يلا شوت | Yalla Shoot | اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف

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الاهلي ضد الداخلية | يلا شوت | Yalla Shoot | اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لخوض مباراة تعد اختبار صعب له أمام فريق الداخلية يوم الأربعاء، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الاهلي ضد الداخلية | يلا شوت | Yalla Shoot | اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف

وتُلعب مباراة الأهلي ضد الداخلية على استاد "بتروسبورت" وذلك يوم الأربعاء، والموافق 20 فبراير 2019 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الاهلي ضد الداخلية | يلا شوت | Yalla Shoot | اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف

وستنقل مواجهة الأهلي أمام الداخلية في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

الاهلي ضد الداخلية | يلا شوت | Yalla Shoot | اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف

ويحتل النادي الاهلي المركز الثالث وفي رصيده 42 نقطة، في المقابل يقع فريق الداخلية في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

الاهلي ضد الداخلية | يلا شوت | Yalla Shoot | اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف

ويمكنكم متابعة البث المباشر والحي لمباراة الداخلية أمام الأهلي في الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري المصري وذلك عبر موقع الخليج 365 الرياضي.

الاهلي ضد الداخلية | يلا شوت | Yalla Shoot | اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف