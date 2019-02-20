رياضة | جدول مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نحرص من خلال موقع الخليج 365 الرياضي على نشر جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-2-2019 في الدوري المصري بجانب دوري أبطال أوروبا. دوري أبطال أوروبا: - شالكة × مانشستر سيتي: اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلقين؛ خليل البلوشي وجواد بده - أتلتيكو مدريد × يوفنتوس: اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلقين؛ علي محمد علي ومحمد بركات الدوري الأوروبي: - إشبيلية × لاتسيو: اليوم في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة RMC Sport 2 الدوري الفرنسي: - باريس سان جيرمان × مونبلييه: اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة BT Sport ESPN الدوري السعودي: - الفتح × الأهلي: اليوم في تمام الساعة الـ5:20 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة السعودية الرياضية الدوري المصري: - سموحة × المقاولون العرب: اليوم في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل الرياضية و أون سبورت - طلائع الجيش × الزمالك: اليوم في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت مدينة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل الرياضية و أون سبورت - الأهلي × الداخلية: اليوم في تمام الساعة الـ8:00 بتوقيت مدينة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل الرياضية وأون سبورت

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