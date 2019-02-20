رياضة | أهم مباريات اليوم

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مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء 20/2/2019 والقنوات الناقلة لها

يشهد اليوم الأربعاء والموافق 20/2/2019 عدد من المواجهات القوية وبالتحديد في بطولة دوري أبطال أوروبا لذلك؛ نرصد لكم عبر التقرير التالي مواعيد تلك المواجهات والقنوات الناقلة لها والمعلقين.

دوري أبطال أوروبا:

- شالكة × مانشستر سيتي:

اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلقين؛ خليل البلوشي وجواد بده

- أتلتيكو مدريد × يوفنتوس:

اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلقين؛ علي محمد علي ومحمد بركات

الدوري الأوروبي:

- إشبيلية × لاتسيو:

اليوم في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة RMC Sport 2

الدوري الفرنسي:

- باريس سان جيرمان × مونبلييه:

اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة BT Sport ESPN

الدوري السعودي:

- الفتح × الأهلي:

اليوم في تمام الساعة الـ5:20 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة السعودية الرياضية

الدوري المصري:

- سموحة × المقاولون العرب:

اليوم في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل الرياضية و أون سبورت

- طلائع الجيش × الزمالك:

اليوم في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت مدينة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل الرياضية و أون سبورت

- الأهلي × الداخلية:

اليوم في تمام الساعة الـ8:00 بتوقيت مدينة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل الرياضية وأون سبورت