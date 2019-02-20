رياضة | ماتشات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماتشات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي جدول مباريات اليوم الاربعاء والذي يشهد صراعات كبيرة على المستوي المحلي والأوروبي في العديد من المباريات.

يشهد اليوم الأربعاء والموافق 20/2/2019 عدد من المواجهات القوية وبالتحديد في بطولة دوري أبطال أوروبا لذلك؛ نرصد لكم عبر التقرير التالي مواعيد تلك المواجهات والقنوات الناقلة لها والمعلقين.

دوري أبطال أوروبا:

- شالكة × مانشستر سيتي:

اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلقين؛ خليل البلوشي وجواد بده

- أتلتيكو مدريد × يوفنتوس:

اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلقين؛ علي محمد علي ومحمد بركات

الدوري الأوروبي:

- إشبيلية × لاتسيو:

اليوم في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة RMC Sport 2

الدوري الفرنسي:

- باريس سان جيرمان × مونبلييه:

اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة BT Sport ESPN

الدوري السعودي:

- الفتح × الأهلي:

اليوم في تمام الساعة الـ5:20 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة السعودية الرياضية

الدوري المصري:

- سموحة × المقاولون العرب:

اليوم في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل الرياضية و أون سبورت

- طلائع الجيش × الزمالك:

اليوم في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت مدينة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل الرياضية و أون سبورت

- الأهلي × الداخلية:

اليوم في تمام الساعة الـ8:00 بتوقيت مدينة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل الرياضية وأون سبورت