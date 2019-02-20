رياضة | برشلونة يتحرك لخطف هدف ريال مدريد

أوضحت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني في مقدمة الأندية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب مهاجم نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني في صيف 2019.

وذكرت شبكة جول الرياضية أن برشلونة بات في مقدمة الأندية الراغبة في ضم يوفيتش والذي أحرز مع فرانكفورت 19 هدفًا في 29 مباراة بالموسم الجاري.

وكانت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية، ذكرت أن برشلونة يرغب في التعاقد مع يوفيتش ليكون بديلًا للاعب الأوروغوياني لويس سواريز.

وسجل يوفيتش 5 أهداف في بطولة الدوري الأوروبي بالموسم الجاري، كما يلعب مع نادي فرانكفورت على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي لمدة موسمين منذ عام 2017.

وسبق لنادي ريال مدريد أن أبدى اهتمامه بالتعاقد مع يوفيتش في الفترة الأخيرة.