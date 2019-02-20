رياضة | ريال مدريد يقترب من ضم كريستيانو رونالدو الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقترب من ضم كريستيانو رونالدو الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لتقديم عرض إلى بنفيكا البرتغالي للتعاقد مع مهاجمه البرتغالي جواو فيليبي الشهير بـ جوتا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقالت صحيفة أس الإسبانية أن ريال مدريد جهز عرضًا قيمته 18 مليون يورو للتعاقد مع جوتا في يناير لكن بنفيكا رفض العرض. وأضافت أس أن بنفيكا سيجدد عقد اللاعب جوتا صاحب الـ19 عام مع وضع شرط جزائي في عقده الجديد قيمته 120 مليون يورو. ولايرغب جوتا في تجديد عقد مع بنفيكا، خاصة أنه مُعجب بالانضمام لنادي ريال مدريد. ويرى مسؤولو ريال مدريد أن التعاقد مع جوتا سيكون جيد لأنه يُعتبر بالنسبة لهم خليفة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنضم إلى يوفنتوس الإيطالي في صيف 2018. لم يشارك جوتا حتى الآن مع الفريق الأول لنادي بنفيكا.

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