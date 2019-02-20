رياضة | بوجبا يحرج مدافع اليونايتد في الغرف المغلقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجبا يحرج مدافع اليونايتد في الغرف المغلقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوجبا في إحراج زميله إريك بايلي، بعد المباراة التي دارت بينهما داخل غرفة خلع الملابس.

ونجح مانشستر يونايتد بول بوجبا، في التلاعب بزميله في الفريق بايلي ببراعة ومهارة، لكن المشجعين يعتقدون أن النجم الفرنسي، وضع إريك في موقف خطر.

وقد نال الفرنسي إعجابًا كبيرًا منذ تولي أولي جونار سولسكاير منصب المدير الفني خلفاً لجوزيه مورينيو، حيث سجل تسع أهداف، وصنع ستة تمريرات حاسمة.

ومنذ مشاركة الفيديو، تم عرضه أكثر من مليوني مرة، وهو يظهر مهارات بوجبا أمام إريك، في غرفة تغيير الملابس.

وقال أحد المشجعين: لهذا السبب يجب عليك وضع إريك على مقاعد البدلاء

وعلق آخر: بوجبا لم يكن عليك أن تفعل إريك بهذا الشكل، بينما أضاف ثالث: هذا هو السبب في أن بايلي لا يبدأ في التشكيل الأساسي.