رياضة | برشلونة يتسلح بالعميل رقم 12 في موقعة ليون

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وقال فالفيردي في تصريحاته التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: كنا نتوقع نتيجة أفضل لأننا صنعنا فرص كثيرة، ولكن لم ننجح في التسجيل.
وأضاف: نحن أقوياء في ملعبنا لكن يجب أن نعترف أن 0-0 نتيجة خطيرة لهذا نحتاج لجماهيرنا في الكامب نو في الإياب من أجل التأهل.
وتابع: كانت لديهم فرص في البداية لكن بعد ذلك عدنا وسيطرنا على اللقاء حتى النهاية.
وعن عدم الفوز في ثلاث سنوات خارج كامب نو في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال ، أجاب فالفيردي: أنا لا أعرف ما حدث من قبل ولا اعتقد بانه من السهل الفوز خارج ملعبك في الابطال ، لقد سيطرنا على المباراة تماماً ضد ليون الذي لم يخسر في اي مباراة على ملعبه في هذه المسابقة.
وأتم: لقد جربنا الهجوم بكل الطرق، صنعنا فرص كثيرة، وفرصهم قليلة، هذا الطريق يجب أن نواصل السير عليه.
ويعول فالفيردي على السلاح رقم 12 المتمثل في جماهير الكامب نو من أجل إقصاء ليون في مباراة الإياب وتجنب تكرار نكسة الخروج أمام روما مثلما حدث في الموسم الماضي.
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