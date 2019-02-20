رياضة | برشلونة يتسلح بالعميل رقم 12 في موقعة ليون

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تحدث إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني خلال مؤتمر صحفي عقب التعادل السلبي مع ليون الفرنسي في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي في تصريحاته التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: كنا نتوقع نتيجة أفضل لأننا صنعنا فرص كثيرة، ولكن لم ننجح في التسجيل.

وأضاف: نحن أقوياء في ملعبنا لكن يجب أن نعترف أن 0-0 نتيجة خطيرة لهذا نحتاج لجماهيرنا في الكامب نو في الإياب من أجل التأهل.

وتابع: كانت لديهم فرص في البداية لكن بعد ذلك عدنا وسيطرنا على اللقاء حتى النهاية.

وعن عدم الفوز في ثلاث سنوات خارج كامب نو في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال ، أجاب فالفيردي: أنا لا أعرف ما حدث من قبل ولا اعتقد بانه من السهل الفوز خارج ملعبك في الابطال ، لقد سيطرنا على المباراة تماماً ضد ليون الذي لم يخسر في اي مباراة على ملعبه في هذه المسابقة.