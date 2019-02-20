رياضة | بحساب المؤجلات.. فرص الأهلي في خطف صدارة الدوري من الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحساب المؤجلات.. فرص الأهلي في خطف صدارة الدوري من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النادي الأهلي من اللحاق بالزمالك في سباق صدارة الدوري المصري قبل مباراتي الفريقين في الجولة الثالثة والعشرين أمام الداخلية وطلائع الجيش.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 من 20 مباراة وله مباراتان مؤجلتان أمام الأهلي والإسماعيلي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 42 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة أمام الزمالك والإسماعيلي والمصري البورسعيدي.

فرص مؤجلات الأهلي والزمالك

- في حالة فوز الأهلي في مبارياته الثلاثة المؤجلة سيصل إلى 51 نقطة وهو نفس رصيد الزمالك حاليًا لكنه قد يبتعد بالصدارة بفارق 3 نقاط إذا فاز على الإسماعيلي في اللقاء المؤجل بينهما ليصبح رصيده 54 نقطة.

- في حالة فوز الأهلي على الإسماعيلي والمصري، وفوز الزمالك على الإسماعيلي سيصبح الفريق الأحمر 48 نقطة والفريق الأبيض 54 وتبقى المباراة المؤجلة بينهما حاسمة في زيادة فارق النقاط عن 6 نقاط أو تقليله أو بقاء الحال كما هو عليه.

- لو فاز الأهلي في الـ3 مؤجلات سيصبح 51 نقطة وينتظر تعثر الزمالك أمام الإسماعيلي ليتساوى الفريقان في النقاط.

الأهلي والزمالك في صراع على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ45 نقطة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 42 نقطة بينما مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 51 نقطة

2- بيراميدز 45 نقطة

3- الأهلي 42 نقطة

4- مصر المقاصة 34 نقطة

5- المقاون العرب 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي 31 نقطة

7- المصري البورسعيدي 29 نقطة

8- الإسماعيلي 27 نقطة

9- الجونة 26 نقطة

10- طلائع الجيش 25 نقطة

11- حرس الحدود 25 نقطة

12- سموحة 25 نقطة

13- الاتحاد السكندري 24 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة

15- إنبي 21 نقطة

16- النجوم 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 19 نقطة

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

أغلى المدربين في الدوري المصري

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه