فرانك ريبيري يستقبل مولوده الخامس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رزق النجم الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني، بمولود جديد – وهو الخامس له - وذلك قبل المواجهة القوية والمرتقبة للبايرن أمام ليفربول الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا.

نادي بايرن ميونيخ أعلن أن فريق الكرة سيفتقد جهود جيروم بواتينج وفرانك ريبيري وآرين روبن، في المباراة المقررة مساء الثلاثاء، أمام مضيفه ليفربول الإنجليزي في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

نيكو كوفاتش، المدير الفني لبايرن ميونيخ، قال في تصريحات له: إن الجناح فرانك ريبيري لن يلحق ببطل ألمانيا الذي يسافر إلى ليفربول، لمواجهة الفريق الإنجليزي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وسيبقى في ميونخ بعد أن رزق بمولود.

وفي تغريدة لاحقة لحساب بايرن ميونيخ على موقع التدوينات المصغر “تويتر”، قال كوفاتش: إن الفرنسي المخضرم سيسافر في وقت لاحق، دون أن يؤكد ما إذا كان سيشارك في اللقاء أم لا.

ومن المنتظر أن يستضيف ليفربول فريق بايرن ميونيخ على ملعب “الأنفيلد” مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في مواجهة ينتظرها عشاق كرة القدم.