انت الان تتابع تفاصيل خبر إثارة بلا أهداف.. قمة ليفربول والبايرن "تفي بوعودها" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 فبراير 2019 01:02 مساءً - خيّم التعادل السلبي بلا أهداف على قمة ملعب "أنفيلد"، التي جمعت نادي ليفربول الإنجليزي وضيفه بايرن ميونيخ الألماني، مساء الثلاثاء، في إطار لقاء الذهاب من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولاحت أكثر من فرصة لكلا الفريقين من أجل أخذ الأسبقية في اللقاء، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، لينتهي الشوط الأول بتعادل فريق المدربَين: الألماني يورغن كلوب، والكرواتي نيكو كوفاتش.

وتصدى الحارس الألماني المخضرم مانويل نوير لأكثر من كرة للنجم المصري محمد صلاح، لتنتهي المباراة الأولى "سلبية"، علماً أن بطل ألمانيا سيفتقد نجمه الشاب جوشوا كيميتش، لحصوله على البطاقة الثانية.

وتقام مباراة الإياب على ملعب "أليانز أرينا"، والمقررة إقامتها في الـ13 من مارس المقبل، حيث بات الفريق البافاري مطالَباً بتحقيق الفوز بأي نتيجة، من أجل العبور إلى دور الثمانية، في حين يكفي "الريدز" التعادل الإيجابي، من أجل مواصلة المشوار بالبطولة القارية، التي حلّ في نسختها الأخيرة وصيفاً لريال مدريد الإسباني حامل لقب البطولات الثلاث الأخيرة.