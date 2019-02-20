شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير صحفية تكشف عن محاولات انتقال نجم الأهلي للدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن رمضان صبحي لاعب الأهلي المصري المعار من هدرسفيلد تاون الإنجليزي، لن يبقى كثيرًا داخل جدران القلعلة الحمراء.

قالت صحيفة “دايلي ميل” الإنجليزية، إن نادي ولفرهامتون الإنجليريز، يريد التعاقد مع رمضان صبحي خلال الموسم القادم.

وأوضحت الصحيفة أن تالق اللاعب مع النادي الأهلي هو ما جعل فريق الذئاب يفكر في التعاقد مع الدوري المصري.

وأضافت الصحيفة أن النادي سيسعى إلى التعاقد مع رمضان صبحي قبل أن يرتفع سعره، حال مشاركته في أمم إفريقيا القادمة، والتي ستقام في مصر يونيو المقبل.

والجدير بالذكر أن إعرة رمضان صبحي للأهلي ستنتهي يوم 30 ينيو المقبل، بالإضافة إلى امتلاك اللاعب عقد مع هدرسفيلد يمتد حتى 2021.

وأحرز رمضان صبحي هدف وحيد للأهلي كان في شباك مصر للمقاصة في الدوري.