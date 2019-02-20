شكرا لقرائتكم خبر عن راكيتيتش نجم برشلونة يقترب من إنتر الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة 'لاجازيتا ديلو سبورت' الإيطالية اليوم الأربعاء أن إيفان راكيتيتش نجم خط وسط نادي برشلونة الأسباني اقترب من الانتقال للدوري الإيطالي وتحديدا نادي انتر ميلان.

وقالت الصحيفة- في تقرير نشرته اليوم- إن ناديي انتر وبرشلونة وصلا لمرحلة متقدمة من المفاوضات تمهيدا لإتمام الصفقة حيث عقد مسئولو النيراتزوري لقاء سريا مؤخرا مع مسئولي برشلونة للاتفاق على التفاصيل.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي إنتر ميلان عرضوا دفع 35 مليون يورو لإتمام الصفقة، بينما طلب برشلونة الحصول على 45 مليون يورو.