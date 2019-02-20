شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل ليفربول مع بايرن ميونخ يتصدر اهتمامات الصحف الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تصدر تعادل فريق ليفربول مع ضيفه بايرن ميونخ الألماني، الليلة الماضية، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، عناوين الصحف الإنجليزية الصادرة، اليوم الأربعاء.

وخرجت صحيفة ديلى ميل بعنوان رئيسي يقول «بايرن ميونخ يجبر ليفربول على التعادل السلبي في أنفيلد لتظل مواجهة دوري الأبطال معلقة وماني وماتيب يضيعان عديدا من الفرص المؤكدة للتسجيل».

كما أبرزت الصحيفة الدور المهم الذي قام به فابينيو في اللقاء بشغله مركز قلب الدفاع بديلا لفيرجل فان دايك الغائب بسبب الإيقاف، ونجاحه في إيقاف خطورة هجمات الفريق البافارى.

من ناحية أخرى، كشفت ديلى ميل عن مصير ماوريسيو سارى، مدرب تشيلسي، وأكدت أنه ستتم الإطاحة به وتعيين زولا بديلا له في حال تعرض الفريق لهزيمة جديدة بعد خروجه من بطولة الكأس على يد مانشستر يونايتد.

وعلقت صحيفة أخرى على لقاء ليفربول وبايرن ميونخ قائلة: «بايرن ميونخ يحقق التعادل مع ليفربول ويعقد مهمة الريدز من أجل الصعود لدور الثمانية لدورى الأبطال».

وأضافت: «يورجن كلوب مدرب الريدز يؤكد أن الأمر لم ينتهِ بعد والحسم سيكون في ميونخ».

وأشارت صحيفة ديلي إكسبريس في تعليقها على اللقاء إلى أن فيرمينو كان الأبرز في الثلاثى الهجومى لليفربول، بينما غاب محمد صلاح وساديو مانى عن المستوى المعهود، خاصة الاخير الذي أضاع أكثر من فرصة سانحة للتسجيل.

من ناحية أخرى، نقلت الصحيفة تصريحات للإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشستر سيتى الذي أكد أن استمرار فريقه في المنافسة على اللقب المحلى دعم حظوظه في الفوز بدوري الأبطال.

وجاءت تصريحات جوارديولا قبل لقاء السيتيزنز اليوم مع شالكه الألماني في ذهاب دور الستة عشر لدورى الأبطال.

أما صحيفة ديلى ستار، فذكرت في عنوانها: «ليفربول يقدم عرضا مملا في تعادله السلبي مع بايرن ميونخ»، وتساءلت الصحيفة عما حدث على نحو خاطئ من جانب الريدز في اللقاء.

أخيرا علقت صحيفة إندبندنت على اللقاء قائلة: «تعادل ليفربول وبايرن ميونخ سلبيا في مباراة تكتيكية».