شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة برج العرب.. 7 أرقام لـ"المقاولون وسموحة" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المتابعة للدورى المصرى لكرة القدم المواجهة المنتظرة بين فريقى المقاولون العرب وسموحة، المقرر لها الثالثة عصرا على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار الجولة الـ23 بالدورى. ويسعى الفريق السكندرى فى هذا اللقاء إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة من بيراميدز برباعية فى آخر ظهور بالدورى، بينما يطمح فريق المقاولون فى مواصلة النتائج الإيجابية بعد الفوز على الطلائع بهدفين دون رد فى نفس الجولة. ويرصد ”الخليج 365” 7 أرقام لـ"المقاولون وسموحة" فى الدورى الممتاز بالجدول التالى:

المقاولون و سموحة

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