شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد يشارك فى مران الأهلى بعد التعافى من نزلة البرد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم محمود وحيد لاعب الأهلى فى تدريبات الفريق صباح اليوم الأربعاء، والتى أقيمت على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وشارك وحيد فى تدريبات مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الداخلية، بعد أن اكتفى بأداء جلسة فى الجيم أمس، بسبب تعرضه لنزلة برد، أبعدته عن المران الجماعى.
وكان وحيد قد خرج من قائمة الفريق التى تخوض مباراة الداخلية مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدورى.
كانت هذه تفاصيل خبر محمود وحيد يشارك فى مران الأهلى بعد التعافى من نزلة البرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.