شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد يشارك فى مران الأهلى بعد التعافى من نزلة البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم محمود وحيد لاعب الأهلى فى تدريبات الفريق صباح اليوم الأربعاء، والتى أقيمت على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وشارك وحيد فى تدريبات مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الداخلية، بعد أن اكتفى بأداء جلسة فى الجيم أمس، بسبب تعرضه لنزلة برد، أبعدته عن المران الجماعى.

وكان وحيد قد خرج من قائمة الفريق التى تخوض مباراة الداخلية مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدورى.