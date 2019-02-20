بدلاء ساري في تشيلسي.. 3 عوامل ترجح كفة زيدان على لامبارد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رغم البداية الجيدة للمدرب الإيطالي ماوريسيو ساري في موسمه الأول مع تشيلسي إلا أن المدير الفني للبلوز قد يخرج بعد أشهر قليلة داخل قلعة ستامفورد بريدج.

تراجع النتائج قد تكون أبرز أسباب رحيل ساري عن تشيلسي فالفريق اللندني تعرض للعديد من الضربات خلال الأيام القليلة الماضية كان من أبرزها الخسارة من مانشستر سيتي بستة أهداف دون رد في الدوري ثم الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد مانشستر يونايتد من دور الـ16.

شبكة سكاي سبورتس كشفت مساء أمس الثلاثاء أن إدارة تشيلسي وضعت الثنائي زين الدين زيدان وفرانك لامبارد على رأس المرشحين المحتملين لقيادة البلوز في الفترة المقبلة.

- 3 عوامل تدعم زيدان

* السينارو يتكرر

في موسم 2015 -2016 بدأ زين الدين زيدان كتابة تاريخه التدريبي مع ريال مدريد عندما جاء مؤقتًا لقيادة الملكي ليكون خليفة رفائيل بينتيز والذي رحل في منتصف الموسم لسوء النتائج مع كبير أوروبا.

زيدان جاء إلى الريال بصفة مؤقتة إلا أن نتائجه أجبرت إدارة فلورنتينو بيريز رئيس نادي العاصمة على استمرار زيزو ليقود الفريق الملكي بعدما نجح في موسمه الأول أن يحرز لقب دوري أبطال أوروبا.

الظروف الحالية في تشيلسي ليست بالغريبة على زيدان بعد تجربته المشابهة مع الريال.

* 3 مواسم ناجحة

رغم تجربة زيدان الأولى من الناحية التدريبية إلا أن الفرنسي استطاع أن يخرج في كل موسم ببطولة مع الريال إما أوروبية أو محلية.

زيدان استطاع في ثلاثة مواسم فقط أن يحرز تسعة ألقاب كان أغلبها بطولات قارية وعالمية حيث قاد الملكي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لثلاث نسخ متتالية بجانب بطولة الدوري السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرتين، والدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني في مناسبة.

* دعم مادي وبقاء هازارد

إذا قاد زيدان تشيلسي فالفائدة ستكون متبادلة بين الثنائي فالأول حدد 200 مليون جنيه إسترليني من أجل صفقات البلوز الصيفية، بينما سيحقق النادي اللندني مكسب كبير من خلال استمرار نجم الفريق البلجيكي إدين هازارد والذي يرغب في الرحيل بالصيف المقبل.

- عامل وحيد يساند لامبارد

رغم نتائج السيئة الذي يحققها فرانك لامبارد في موسمه التدريبي الأول مع بولتون بدوري الدرجة الأولى الإنجليزية "تشامبيون شيب" واحتلال الفريق المركز قبل الأخير بـ26 نقطة إلا أن صاحب الـ40 عامًا قد يكون مناسبًا لقيادة تشيلسي نظرًا لشعبيته الجارفة عند الجماهير بجانب أنه ليس غريبًا عن النادي اللندني بعدما قضى بين جدرانه ما يقرب من 13 عامًا.