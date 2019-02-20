تقرير.. المنافسة تشتعل.. 4 مستفيدين من تعثر بيراميدز أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تمكن فريق الجونة من الفوز على بيراميدز بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 45 في جدول ترتيب الدوري حافظ بها على مركزه في وصافة جدول الترتيب خلف الزمالك المتصدر برصيد 51 نقطة، بينما تمكن الجونة من الصعود إلى المركز التاسع بعدما جمع 26 نقطة.

نتيجة مباراة الجونة وبيراميدز وتعطل سلسلة انتصارات الأخير في مشواره بالدوري أفادت بعض العناصر أبرزها اشتعال المنافسة في البطولة.

الوضع حاليًا، الزمالك في صدارة جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، (له مؤجليتن) يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، ثم الأهلي وفي جعبته 42 نقطة (له 3 مؤجلات)، بينما يأتي مصر المقاصة في المرتبة الرابعة برصيد 34 نقطة.

الأهلي أول المستفيدين

لا شك أن الأهلي سيكون أول المستفيدين من تعثر قطار بيراميدز في مشواره بالدوري، ففي حالة فوز الأهلي في مباراته اليوم أمام الداخلية سيجلعه متساويًا في عدد النقاط مع بيراميدز لتشتعل المنافسة بينهما.

الأهلي مازال أمامه 3 مباريات مؤجلة أمام (الزمالك- الإسماعيلي- المصري)، ما يعني أن فوزه فيهم سيجعله يدخل في منافسة مع الزمالك على صدارة الجدول.

الزمالك

الفوز لم يصب في صالح الأهلي فقط، بل كان للزمالك نصيب من تعثر أقرب منافسيه -الذي تلقى خسارته الثانية هذا الموسم- ليبقى بعيدًا بالصدارة، ليس هذا فحسب بل لديه إمكانية اليوم لتوسيع الفارق حيث يلتقي مع طلائع الجيش في مباراة الجولة الـ23، وفي حالة فوزه فإن الفارق سيتسع إلى 9 نقاط.

معارو الأهلي

فريق الجونة يمتلك 7 لاعبين في صفوفه -بنظام الإعارة- من الأهلي وهم (أحمد حمدي، أحمد ياسر ريان، عمر رضوان، أكرم توفيق، إسلام جابر، محمود الجزار، عمر السعداوي).

من هؤلاء السبعة الذين شاركوا في مباراة الأمس وقدموا مردودًا جيدًا الرباعي أحمد حمدي- وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق إلى جانب محمود الجزار التي كانت أولى مشاركاته أمام بيراميدز وظهر بمردود جيد.

أحمد حمدي تسبب في هدفي الجونة أمس، حيث قاد الهجمة الذي جاء منها الهدف الأول لإسلام عبد النعيم، وصنع الثاني لأحمد ياسر ريان.

المستويات الجيدة التي ظهر عليها هؤلاء اللاعبين ستفتح لهم الباب أمام أمرين الأول إما أنها ستجعل إدارة الأهلي تفكر في إعادتهم إلى صفوف الفريق الأحمر مجددًا عقب نهاية فترة إعارتهم، أما الثاني فهو الاحتراف الخارجي خاصة وأن أحمد حمدي كان على أعتاب خوض معايشة في فريق أودينيزي الإيطالي -وقت انا كان لاعبًا في الأهلي- إلا أن الأمور لم تكتمل.

حماده صدقي

تولى صدقي قيادة الجونة في نوفمبر الماضي، وشارك معه في 7 مباريات حتى الآن.

بفوزه على بيراميدز أمس رفع رصيده من الفوز في الدوري إلى 3 مباريات على كل من (المصري 2-0، حرس الحدود 2-1، بيراميدز 2-1)، ما سيعطيه دفعة معنوية لاستكمال مشواره مع الفريق خلال الجولات المتبقية وضمان البقاء في منطقة الأمان بجدول الترتيب.