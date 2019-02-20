انت الان تتابع قمة نارية بين «أتلتيكو سيميوني» و«يوفي أليجري» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يحل متصدر ترتيب الدوري الإيطالي ضيفا على أتلتيكو مدريد مدججا بكل أسلحته وفي مقدمتها المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.. الذي يعرفه لاعبو الروخي بلانكوس جيدا

ربما يكون أتلتيكو مدريد، هو ثاني أفضل فريق في إسبانيا وفقا لترتيب الدوري الإسباني «الليجا»، لكن أبناء المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، بدت عليهم علامات التراجع في المستوى، في وقت يستعد فيه لمواجهة ضيفه يوفنتوس، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب واندا ميتروبوليتانو الذي يتسع لنحو 70 ألف مشجع، بقيادة الحكم الدولي الألماني فليكس زواير صاحب الـ38 عامًا، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، على أن تُقام مباراة الإياب في أليانز ستاديوم بتورينو، في 12 مارس المقبل.

وتعافى أتلتيكو مدريد من آثار خسارتين متتاليتين أمام ريال بيتيس وريال مدريد، بالفوز الصعب بهدف دون رد، على حساب رايو فايكانو المتعثر، السبت الماضي، لكن الأداء المتواضع الذي ظهر به الفريق، لم يكن باعثا على الثقة، قبل أن يحل متصدر ترتيب الدوري الإيطالي ضيفا عليه، مدججا بكل أسلحته وفي مقدمتها المهاجم البرتغالي

وتعافى أتلتيكو مدريد من آثار خسارتين متتاليتين أمام ريال بيتيس وريال مدريد، بالفوز الصعب بهدف دون رد، على حساب رايو فايكانو المتعثر، السبت الماضي، لكن الأداء المتواضع الذي ظهر به الفريق، لم يكن باعثا على الثقة، قبل أن يحل متصدر ترتيب الدوري الإيطالي ضيفا عليه، مدججا بكل أسلحته وفي مقدمتها المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يعرفه لاعبو الروخي بلانكوس جيدا، حين كان يلعب في الدوري الإسباني.

ورغم أن النتائج صعدت بأتلتيكو مدريد إلى المركز الثاني، متفوقا على ريال مدريد، ومتأخرا بفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر فإن الأداء ينقصه الكثير، وبات يثير مخاوف أنصار الأتليتي من الذهاب بعيدا هذا الموسم.

وأصبح الفريق يعتمد بشكل أكبر على الحارس يان أوبلاك، والمهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، هداف الفريق برصيد 16 هدفا في كل المسابقات، متفوقا على لاعب الوسط كوكي، أقرب منافسيه في الفريق الذي أحرز أربعة أهداف، وأثرت حصيلة الإصابات، التي بلغت إجمالا 33 إصابة طالت لاعبين مؤثرين، مثل ثنائي الدفاع فيليبي لويس ودييجو جودين والمهاجم دييجو كوستا، على مساعي الفريق رغم أن هناك إحساسا بأن هناك حالة من التراجع في الأداء عامة.

ويتعرض فريق المدرب سيميوني لكثير من النقد في الفترة الحالية، حتى حين بلغ أتلتيكو مدريد ذروة مستواه، بعد أن حقق لقب الدوري الإسباني في 2014، وتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا في نسختي 2014 و2016، فإن فريق المدرب سيميوني لم يقدم عروضا ممتعة تتسم بالهجومية والإثارة.

كما يرى البعض أن الفريق أصبح الآن يفتقر للأسلوب الضاغط، والروح القتالية، والرغبة في الفوز، وهي أمور تميز بها الفريق في وقت من الأوقات، وكانت خسارة أتلتيكو مدريد في عقر داره 3-1 أمام الريال، مثالا على ذلك، وتفوق لاعبو النادي الملكي في معظم الكرات العالية على منافسيهم، بينما خسر لاعبو سيميوني السيطرة في وسط الملعب.

خطة محكمة للتأمين



وتستعد قوات الشرطة الإسبانية لتأمين المباراة، حيث ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ما يقرب من 1200 رجل شرطة سيتولون مهمة تأمين المباراة، حيث من المتوقع أن يوجد ما يقرب من 3500 مشجع إيطالي لمؤازرة يوفنتوس في العاصمة الإسبانية مدريد، ونصحت قوات الأمن الجماهير بالذهاب مبكرا إلى الملعب بالمواصلات العامة، بسبب الضوابط الأمنية المشددة لتأمين المواجهة المرتقبة.

رونالدو وديبالا على رأس قائمة يوفنتوس



وأعلن ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، قائمة الفريق ويغيب عن اليوفي، سامي خضيرة، حيث أعلن النادي أنه يعاني من عدم انتظام في ضربات القلب، وسيخضع لفحوصات في الساعات المقبلة، وكذلك البرازيلي دوجلاس كوستا، حيث لا يزال يتعافى من إصابة عضلية.

وجاءت قائمة البيانكونيري كالتالي: "تشيزني، ماتيا بيرين، بنسوليو، دي تشيليو، كيليني، كاسيريس، أليكس ساندرو، بارزالي، بونوتشي، جواو كانسيلو، روجاني، سبينازولا، بيانيتش، ماتويدي، إيمري كان، بنتانكور، رونالدو، ديبالا، ماندزوكيتش، مويس كين، بيرنارديسكي".

سيميوني يحشد أسلحته



بينما كشف دييجو سيميوني، عن قائمة لاعبيه استعدادا للمواجهة، وجاءت قائمة أتلتيكو مدريد كالتالي: "أدان، أوبلاك، جودين، فيليبي لويس، أرياس، سافيتش، خوانفران، خيمينيز، توماس، كوكي، ساؤول، ليمار، رودريجو، فيتولو، جريزمان، كالينيتش، كوريا، دييجو كوستا، موراتا".

وأكد دييجو سيميوني، أن فريقه يتطلع للتقدم في دوري أبطال أوروبا، حيث قال سيميوني في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أتطلع لمواصلة المشوار في دوري الأبطال، لأنها بطولة مميزة، خاصة أننا لم نقدم الأفضل في العام الماضي، نريد التطور كناد وكفريق".

وأضاف المدير الفني للروخيبلانكوس: "لا نزال في ثمن النهائي ولا نحصل على الألقاب من هذا الدور، نحن سنواجه منافسا قويا لديه فريق مميز مع مدرب مخضرم (ماسيميليانو أليجري) يقود البيانكونيري منذ سنوات، ولديه نجوم كبار مثلنا لذلك ستكون مباراة مثيرة".



وتابع دييجو سيميوني: "سننتظر حتى الغد من أجل معرفة مصير كوكي، هو متحمس للمشاركة، كما أن دييجو كوستا لا يقدر على المشاركة في 90 دقيقة، وماندزوكيتش يلعب أحيانا على اليسار هذا لا يعني أنهم قد يلعبون بـ 3 مهاجمين بوجود ديبالا، نحن نفكر بأنفسنا أكثر، وسنذهب لمباراة الغد لتقديم كل ما لدينا بمعنويات عالية".



وعن المرشح للفوز، قال سيميوني: "المباراة ستكون متكافئة بين الطرفين، ولكل فريق فرصة الفوز بنسبة 50%، لا أحد لديه الأفضلية على الآخر"، كما تحدث عن كريستيانو رونالدو، قائلا: "هو قرر التغيير، ودخل تحديا عظيما بالانتقال إلى يوفنتوس، لكن أنا أفكر في جريزمان، موراتا، كوستا، كوكي، ساؤول، وهؤلاء لديهم الحماس، والرغبة لتقديم مباراة مميزة".

أليجري يشيد بالاستثنائي



وهنأ ماسيمليانو أليجري، الأرجنتيني دييجو سيميوني، على "العمل الاستثنائي" الذي قدمه مع الفريق المدريدي، الذي يتميز بالصلابة الدفاعية والجماعية، وأشار أليجري، خلال المؤتمر الصحفي: "سيميوني، يقدم عملا استثنائيا، ولكن التهنئة بالأخص لأنه نجح على جعل الفريق يؤدي دائما بنفس الصورة أمام كل الفرق، ليس فقط في المباريات المهمة، ولكن أيضا أمام أي منافس، إنه يلعب بتواضع كبير ويحترم جميع المنافسين، ليس من السهل تحقيق هذه النتائج، ولهذا له كل التهنئة مني".

وأضاف الإيطالي: "أتلتيكو يتميز بصلابة دفاعية جماعية، كما أن الفريق تحسن كثيرا في الجانب الهجومي، يجب أن نتحلى بالصبر، سنحاول أن نكون أصحاب الكلمة العليا، ولكن مع الحذر الشديد، لأنه فريق متماسك، ويرتكب أخطاءً قليلة، من المهم أن نسجل هدفا، ولم لا اثنين".

وحول المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، الذي لعب من قبل تحت قيادته في البيانكونيري والآن مع الأتلتي، قال: "موراتا لاعب طموح للغاية، لقد نضج كثيرا معنا، هو لاعب المباريات الحاسمة، ويصبح خطيرا للغاية فيها".

وواصل مدرب اليوفي تصريحاته: "التعاقد مع رونالدو لا يعني ضرورة الفوز بالتشامبيونز ليج، يجب أن نؤدي بالشكل المطلوب داخل الملعب، بالإضافة بالطبع لوجود الحظ، وجود كريس قطعا يمثل إضافة قوية، لأن السنوات العشر أو الـ11 الأخيرة في البطولة، المنافسة كانت بين رونالدو وميسي".