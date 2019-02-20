الزمالك يسعى لتكرار ثلاثية الدور الأول أمام الطلائع

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٢٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ ص
يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام نظيره الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، التي سيقودها تحكيميا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عضو مجلس الجبلاية عصام عبد الفتاح، الحكم الدولي محمد معروف، حكم ساحة، بينما سيعاونه الثنائي أحمد حسام وأحمد نوفل، بينما سيكون محمود رشدي حكما رابعًا، وكل من طارق سامي وأسامة إسماعيل حكمًا خامسًا.
ويحتل طلائع الجيش بقيادة مديره الفني البلجيكي لوك إيمال، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 25 نقطة جمعها من 22 مباراة فاز في 6 وتعادل في 7 وخسر في 9، وسجل الفريق 26 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 28 هدفًا، بفارق نقطة عن الجونة صاحب المركز التاسع. في المقابل يحتل الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري
في المقابل يحتل الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، صدارة جدول الترتيب، برصيد 51 نقطة، جمعها من 20 مباراة فاز في 16 وتعادل في 3 وخسر في 1، وسجل الفريق 46 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 16 هدفًا، بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وبفارق 9 نقاط عن الأهلي الثالث.
وشهد لقاء الدور الأول بين الزمالك وطلائع الجيش، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السادسة على استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، فوز الزمالك بثلاثية نظيفة، أحرزها محمود علاء، وكان يقود الطلائع حينها محمد حلمي.
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