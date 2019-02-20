انت الان تتابع الزمالك يسعى لتكرار ثلاثية الدور الأول أمام الطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ ص

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام نظيره الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، التي سيقودها تحكيميا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عضو مجلس الجبلاية عصام عبد الفتاح، الحكم الدولي محمد معروف، حكم ساحة، بينما سيعاونه الثنائي أحمد حسام وأحمد نوفل، بينما سيكون محمود رشدي حكما رابعًا، وكل من طارق سامي وأسامة إسماعيل حكمًا خامسًا.

ويحتل طلائع الجيش بقيادة مديره الفني البلجيكي لوك إيمال، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 25 نقطة جمعها من 22 مباراة فاز في 6 وتعادل في 7 وخسر في 9، وسجل الفريق 26 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 28 هدفًا، بفارق نقطة عن الجونة صاحب المركز التاسع. في المقابل يحتل الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري