شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات الزمالك والجيش.. 3 «هاتريك» أبيض والحظ يعاند «باسم» في ركلتي جزاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يلتقي فريق الكرة بنادي الزمالك بنظيره طلائع الجيش، مساء اليوم الأربعاء، بمنافسات الجولة الـ 23 لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2018-2019.

الزمالك يتربع على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، بينما ياتي طلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 25 نقطة، حيث انتهى لقاء الدور الأول ببتروسبورت بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة.

الفريقان تقابلا سوياً في 29 مباراة سابقة منهم 27 بالدوري و2 بكأس مصر، وكانت الغلبة للزمالك بـ 17 انتصار مقابل 6 انتصارات للجيش و6 تعادلات أخرى.

ومن أبرز مشاهد مواجهات الزمالك وطلائع الجيش هو تمكن 3 لاعبين بصفوف الزمالك من تسجيل «الهاتريك» وغزو شباك الفريق العسكري بثلاثية.

المرة الأولى كانت في أول مباراة تاريخية تجمع الزمالك بالجيش، في الدور الأول للدوري موسم 2004-2005 ونجح يومها «عندليب» الزمالك عبدالحليم على، من تسجيل أهداف فريقه الثلاثة في لقاء انتهى للأبيض بنتيجة(3/1).

«هاتريك» زملكاوي جديد في مواجهات طلائع الجيش، هذه المرة من نصيب مؤمن زكريا، وذلك في فوز عريض هو الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقن بستة أهداف مقابل هدف للزمالك بالدور الأول لموسم 2014-2015، حيث سجل مؤمن ثلاثية شهيرة في شباك الفريق العسكري بملعب القاهرة.

لقاء الدور الأول للموسم الجاري 2018-2019 شاهداً على «هاتريك» تاريخي من نصيب قلب الدفاع محمود علاء، وهداف المسابقة المصرية في الموسم الحالي حتى الاّن، حيث تألق اللاعب الذي يغيب عن لقاء الليلة للاصابة وسجل ثلاثية فريدة ونادرة منحت فريقه الانتصار وحصد النقاط الثلاثة.

وعلى ذكر «الهاتريك» شهد لقاء الزمالك والجيش بالدور الثاني لموسم 2016-2017 واقعة طريفة، ولكنها تحمل ذكرى سيئة لمهاجم الزمالك المعار حالياً لسموحة باسم مرسي، حيث سجل اللاعب هدفين خلال المباراة، وكان يأمل في تسجيل «الهاتريك» من خلال تسديد ركلتي جزاء تم احتسابهما لفريقه ولكنه أخفق في المرتين، علماً بأنه تابع الركلة الأولى إلى داخل الشباك عقب تصدي الحارس لها.