الزمالك ضيفًا ثقيلاً على طلائع الجيش بالدوري

يحل فريق الزمالك ضيفًا ثقيلاً على نظيره طلائع الجيش فى الخامسة والنصف عصر اليوم الأربعاء، على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى العام فى مواجهة يدخلها الفارس الأبيض بحثًا عن التحليق بصدارة الدورى والوصول للنقطة 54 بجدول ترتيب المسابقة .

الفارس الأبيض الذى يعانى قاريا فى الكونفدرالية الأفريقية، وصل للمباراة الـ18 على التوالى بدون هزيمة محليًا بواقع 16 مباراة فى الدورى ومباراتين فى الكأس بعد الفوز الأخير الذى حققه إنبى فى الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف .

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول الدورى برصيد 51 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 3 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 46 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان فيما يحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 7 وخسر 9 وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا .

ويدرس السويسرى جروس المدير الفنى للزمالك الدفع بعمر السعيد على حساب المغربى خالد بو طيب إلا أن حظوظ الأخير تبدو الأكبر فى قيادة خط هجوم الفارس الأبيض أمام الطلائع وحرص جروس على تصحيح أخطاء الفريق الدفاعية فى مواجهة إنبى بالحديث مع لاعبى الوسط فى تنفيذ الادوار الدفاعية المكلفين بها فى اللقاء وفى نفس السياق دخل إبراهيم حسن فى منافسة مع أحمد زيزو على العودة للتشكيل الأساسى بعد غياب إبراهيم حسن عن مباراة إنبى بسبب الإصابة بنزلة برد والتى تعافى منها مؤخرًا إلا أن المدرب السويسرى يفضل الابقاء على زيزو للمباراة الثانية على التوالى لمنحه الثقة .

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك مكون من: “محمود جنش – عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغنى – حمدى النقاز -طارق حامد – فرجانى ساسى – محمود كهربا – يوسف أوباما – زيزو – خالد بو طيب”.

على الجانب الآخر طالب البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه بتحقيق نتيجة إيجايبة أمام الفارس الأبيض لضمان التقدم فى سباق مراكز جدول الدورى لاسيما بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدفين دون رد فى الجولة الماضية لاسيما بعد أن حرص المدرب على تصحيح أخطاء لاعبيه فى المران الأخير مشددًا على ضرورة اللعب من لمسة واحدة والتركيز على استغلال الفرص أمام المرمى للتسجيل لتصدير القلق للمنافس من بداية المباراة .

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الزمالك كالتالى: “محمد بسام – أحمد سمير – خالد سطوحى – أحمد سامى – عاصم صلاح – محمد أبو المجد – فرانك ستيفن -أحمد كابوريا – عمرو عمورى – كريم طارق -مصطفى محمد”

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