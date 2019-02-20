شكرا لقرائتكم مجلس الجبلاية يتسلّم 72 تفويضاً لحضور عمومية السبت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسلم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، 72 تفويضا من أندية الجمعية العمومية لحضور الاجتماع الطارئ يوم السبت المقبل، بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر. ويكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية الطارئة بحضور نسبة 50 % + 1 من إجمال عدد أعضاء الجمعية أى 112 تفويضا. ويحق للأندية تسليم التفويضات حتى يوم عقد الجمعية العمومية يوم السبت المقبل.

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