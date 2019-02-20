شكرا لقرائتكم أزمة بين الشناوي وإكرامي في الاهلي قبل مواجهة الداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

طلب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المشاركة في مباراة فريقه أمام الداخلية المقرر لها الثامنة من مساء اليوم،الأربعاء، في الدوري العام ، مؤكداً أنه بات جاهزاً للمشاركة في المباريات بعدما غاب عن لقاء الإنتاج الحربي الأخير للإصابة.

وغاب الشناوي عن مباراة الإنتاج في الدوري التى فاز فيها الأهلي بهدف نظيف للإصابة التى تعرض لها قبل دقائق من انطلاق المباراة في العضلة الضامة قبل أن يضمّه الجهاز الفني لقائمة مباراة اليوم.

وعلم "الخليج 365" أن الشناوي تحدث مع الجهاز الفني طالباً المشاركة في لقاء الداخلية الليلة بعدما تماثل للشفاء وهو الأمر الذى لم يحسمه الجهاز الفني بسبب رغبة شريف إكرامي في إستمرار الدفاع عن عرين الفريق الليلة خاصة وأنه اي إكرامي إلتزم تماماً طوال الفترة الماضية عندما جلس على الدكة طويلاً كما إنه لم يثر أية مشاكل عندما شارك عدة مباريات لأصابة الشناوي ثم عاد للدكة بعدما تماثل الشناوي للإصابة.

وتسبب مطلب الشناوي في إثارة حالة من "القلق" والإرتباك داخل الاهلي خاصة وأن الجهاز الفني يرى أن إصابة الشناوي قد تتجدد حال مشاركته الليلة كما أن شريف إكرامي يستحق الاستمرار في الدفاع عن عرين الفريق .