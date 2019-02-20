شكرا لقرائتكم ربنا يزيد ويبارك..ثروة محمد صلاح 681 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشفت تقارير صحفية إنجليزية حجم ثروة محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى، بعدما أصبح النجم الأول لفريقه وأحد أهم نجوم العالم فى الوقت الحالى.

ونشرت صحيفة "اكسبريس" الإنجليزية تقريراً عن حجم ثروة محمد صلاح والتى أصبحت ضخمة بعد توقيعه عقدا جديدا مع ليفربول وصل راتبه فيه إلى 200 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا ويربطه بالريدز حتى 2023.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن موقع "سيليبريتي نيت وورث" أن ثروة محمد صلاح جاءت من رواتبه مع الأندية التى لعب لها وآخرها ليفربول بجانب عقود الرعاية الكبيرة التى أبرمها مع الشركات التجارية فى الفترة الأخيرة.

وأكدت الصحيفة أن صافى ثروة محمد صلاح حاليًا يصل إلى 30 مليون جنيه إسترلينى أي ما يعادل 681 مليون جنيه مصرى.

وأصبح محمد صلاح يستحق تلك الثروة بعدما تألق مع ليفربول وحصل على المركز الثالث فى جائزة أفضل لاعب فى العالم التى تقدمها الفيفا، كما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضى وهداف المسابقة أيضًا، ويتصدر حاليا ترتيب الهدافين فى البريميرليج.