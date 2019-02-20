شكرا لقرائتكم ولفرهامبتون مهتم بضم رمضان صبحي قبل أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل رمضان صبحي جناح النادي الاهلي، دائرة إهتمامات نادي ولفرهامبتون الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بعد المستويات المميزة التي ظهر عليها خلال مشاركته في مباريات الاهلي بالفترة الأخيرة.

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن نادي ولفرهامبتون يتطلع للحصول على خدمات رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وبالتحديد قبل إنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

وأضافت الصحيفة أن ولفرهامبتون يسعى لحسم صفقة التعاقد مع رمضان صبحي مبكراً خشية إرتفاع قيمته التسويقية عقب مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان رمضان صبحي إنضم لصفوف الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من هدرسفيد تاون الإنجليزي وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.