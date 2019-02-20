شكرا لقرائتكم مدرب الجونة: موهبة الأهلي "نسخة" من شيكابالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رضا شحاتة مدرب فريق الجونة أن الفوزعلي بيراميدز له ردود أفعال قوية داخل النادي الساحلي الذى بدأ المباراة طامعاً في الفوز ، موضحاً في تصريحات لبرنامج كلام في الجون الذي يقدمه ماركو مراد على اذاعة راديو هيتس "لعبنا منذ البداية علي الفوز وبخطة هجومية وكنا نراهن علي عامل المباغتة والمفاجأة .

وأضاف شحاتة "بعد الهدف الأول تأكدنا اننا نملك تحقيق الفوز وان بيراميدز يشعر بالارتباك بسبب الضغط الهجومي للاعبينا فقرر حمادة صدقي ان يستغل الفرصة ويوجه الضربة القاضية لبيراميدز باحراز اكثر من هدف اخر فكانت ضربة جزاء جدو ثم هدف احمد ياسر ريان .

وعن تألق أحمد حمدي اجاب شحاتة انه لاعب مهاري من الدرجة الاولي ويمتلك موهبة استثنائية ولذلك لا نربطه او نقيده بتعليمات معينة بل نعطيه الحرية ليفعل ما يشاء مثلما كان يحدث في حالات توهج شيكابالا مع الزمالك عندما كان يبدع بسبب ترك الساحة له يفعل ما يحلو له.

ويُعد أحمد حمدي احد أبرز اللاعبين الذين تألقوا بعد إنتقالهم من الاهلي على سبيل الإعارة في يناير الماضي ويراه البعض أحد المواهب الكروية الرائعة في الكرة المصرية.